Linz (www.anleihencheck.de) - Die Daten zum australischen Arbeitsmarkt überraschten und fielen deutlich schlechter aus als vorab prognostiziert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz dieser Zahlen gehe man derzeit noch von keinem erheblichen Druck am Arbeitsmarkt aus. Nichtsdestotrotz würden die zuletzt veröffentlichten Daten die Wahrscheinlichkeit auf einen eher früheren als späteren Beginn des Zinssenkungszyklus seitens der RBA erhöhen. Der EUR/AUD (Australischer Dollar)-Kurs notiere derzeit um 1,6615. (18.01.2024/alc/a/a) ...

