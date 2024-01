London (www.anleihencheck.de) - 2023 sollte eigentlich das Jahr der Anleihen werden und während die Erträge positiv ausfielen, was weitgehend die Einnahmen aus den Anleihen widerspiegelte, war ein starker Kapitalzuwachs durch einen Renditerückgang weniger wahrscheinlich, so Jenna Barnard und John Pattullo, Co-Heads of Global Bonds, Janus Henderson Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...