BYD will mit der vollelektrischen Limousine Yangwang U7 nun auch im Luxussegment angreifen. Aus China kommen jetzt erste Bilder und technische Daten aus dem Zulassungsantrag. Demnach handelt es sich beim Yangwang U7 um eine 5,27 Meter lange Luxuslimousine mit vier Elektromotoren. Jede der Antriebseinheiten soll 240 kW leisten, die Systemleistung wird in den Berichten über den Zulassungsantrag mit 960 kW angegeben - also einfach der Summe der vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...