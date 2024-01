In den letzten Monaten war nicht nur der Bitcoin im Höhenflug. Der Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR hat in dieser Zeit ebenfalls deutliche Gewinne zu verzeichnen. Ein Wert sticht dabei besonders heraus.Die zehn trendstärksten Kryptowährungen, gebündelt in einem Index, investierbar per WKN. Das ist der Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR. Für alle, die mehr als Bitcoin wollen und gleichzeitig die Anmeldung bei Kryptobörsen und die sichere Aufbewahrung von Kryptowährungen scheuen, ist dieser Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...