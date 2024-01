Der asiatisch-pazifische Raum wird das schnellste Wachstum verzeichnen; sechs Länder mit dem höchsten BIP-Wachstum laut Prognose liegen in Asien

Forresters (Nasdaq: FORR) "Global Tech Market Forecast, 2023 To 2027" zeigt, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verbessern und die Technologieausgaben bis 2024 um 5,3 steigen werden gegenüber 3,5 im Jahr 2023. Zu diesem Wachstum tragen vor allem zwei Faktoren bei: Steigende Ausgaben für Software und IT-Dienstleistungen, einschließlich generativer KI (genAI), Cloud, Sicherheit und Digitaltechnik, sowie Wirtschaftswachstum im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2027 werden Software und IT-Dienstleistungen 69 der weltweiten Technologieausgaben ausmachen, wobei Investitionen in GenAI-Software bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 36 bis 2030 voraussichtlich 227 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Asiatische Länder, insbesondere Indien, die Philippinen, Vietnam, Indonesien, Malaysia und China, werden bis 2024 das schnellste Wachstum bei den Technologieausgaben verzeichnen.

Die weltweiten Ausgaben für Technologie erreichen im Jahr 2024 voraussichtlich 4,7 Billionen US-Dollar, wobei das Wachstum in allen Regionen zu verzeichnen ist:

Der asiatisch-pazifische Raum erzielt ein Wachstum von 5,7 %. Indien ist einer der größten Exporteure von Technologiedienstleistungen: Die IT-Exporte erreichen 2023 ein Volumen von 194 Milliarden Dollar, und die Gesamteinnahmen der Technologie- und Dienstleistungsbranche könnten 350 Milliarden Dollar bis 2025 betragen.

Indien ist einer der größten Exporteure von Technologiedienstleistungen: Die IT-Exporte erreichen 2023 ein Volumen von 194 Milliarden Dollar, und die Gesamteinnahmen der Technologie- und Dienstleistungsbranche könnten 350 Milliarden Dollar bis 2025 betragen. Nordamerika erfährt ein Wachstum von 5,4 %. Software und IT-Services werden im Jahr 2027 60 der US-Tech-Ausgaben ausmachen, gegenüber 53 im Jahr 2018. Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen werden 2024 das schnellste Wachstum bei den Technologieausgaben verzeichnen, während der Einzelhandel, das verarbeitende Gewerbe sowie Transport und Logistik ein geringeres Wachstum aufweisen.

Software und IT-Services werden im Jahr 2027 60 der US-Tech-Ausgaben ausmachen, gegenüber 53 im Jahr 2018. Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen werden 2024 das schnellste Wachstum bei den Technologieausgaben verzeichnen, während der Einzelhandel, das verarbeitende Gewerbe sowie Transport und Logistik ein geringeres Wachstum aufweisen. Europa sieht ein Wachstum von 5,1 %. Nach einem schwierigen Jahr 2023 soll sich die europäische Wirtschaft im Jahr 2024 erholen und fast doppelt so schnell wachsen wie im Vorjahr. Längerfristig werden die Technologieausgaben in Europa von 2024 bis 2027 um 5,1 bis 5,7 wachsen, was auf den höheren digitalen Reifegrad der Unternehmen und die beschleunigte Einführung von Cybersicherheit zurückzuführen ist.

"Technologieunternehmen hatten im vergangenen Jahr mit erheblichem wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen, aber 2024 sind die Aussichten besser", sagt Michael O'Grady, leitender Analyst bei Forrester. "Asien wird aufgrund des wachsenden indischen IT-Exportmarkts und der beträchtlichen Investitionen in technologische Innovationen das schnellste Wirtschaftswachstum verzeichnen. Auch in den USA werden die umfangreichen Investitionen in neue Technologien durch die Entwicklung der drei wichtigsten CHIPS- und Science Act-Agenturen das Wachstum der Technologieausgaben fördern. In Europa werden größere Investitionen in die Cybersicherheit und der koordinierte Plan der EU für KI der Region helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Die Nachfrage nach Cloud und KI ist in allen Regionen stark, und es wird erwartet, dass genAI den Technologiemarkt in den nächsten drei Jahren ankurbeln wird."

