OneD Battery Sciences und Koch Modular Process Systems wollen in Nordamerika eine Fabrik bauen, in der 20.000 Tonnen Silizium-Graphit-Anodenmaterial pro Jahr hergestellt werden kann - genug für Batterien von rund einer Million Elektrofahrzeuge. Auch in Europa ist eine solche Fabrik offenbar möglich. Der Standort der Fabrik, die "einige hundert Millionen Dollar" kosten soll, werde in naher Zukunft bekannt gegeben, sagte OneD-CEO Vincent Pluvinage ...

