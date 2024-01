© Foto: Yui Mok - picture alliance / empics



Kurssturz bei Watches of Switzerland: Die Aktien des Luxusuhrenhändlers brachen nach einer Senkung der Umsatzprognose für 2024 um 28 Prozent ein. Wirtschaftliche Herausforderungen belasten das Unternehmen.Die Aktien von Watches of Switzerland (WOSG ) sind am Donnerstagmorgen zeitweise um 28 Prozent eingebrochen, nachdem der Luxusuhrenhändler seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt hat. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. "Trotz eines positiven Starts zu Beginn des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2024 erlebte WOSG in der Vorweihnachtszeit und darüber hinaus eine volatile Geschäftsentwicklung, da die schwierigen makroökonomischen Bedingungen die …