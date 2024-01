Köln (ots) -Mit "Pokémon Horizonte: Die Serie" startet ein weiteres Kapitel der erfolgreichen und weltweit bekannten Anime-Serie bei TOGGO von SUPER RTL. Die neue, im Pokémon-Kosmos eigenständige Serie präsentiert den kleinen und großen Fans spannende Abenteuer mit neuen Charakteren. TOGGO zeigt das japanische Erfolgsformat zum Start am Samstag, 10. Februar und Sonntag, 11. Februar ab 10:15 Uhr mit Doppelfolgen; ab 18. Februar dann immer sonntags um 10:15 Uhr - ebenfalls im Doppelpack.In der weiten Welt der Pokémon beginnt ein neues Abenteuer: Als Liko an der Indigo-Akademie ankommt, erhält sie mit Felori ihr erstes Partner-Pokémon. Doch schon bald wird sie von den Entdeckern verfolgt, einer geheimnisvollen Gruppe, die ihr den Anhänger, den sie um den Hals trägt, wegnehmen will. Liko ist jedoch nicht auf sich allein gestellt, denn Friedel, Flugkapitän Pikachu und die Volttackle-Aeronauten bieten ihr an Bord ihres Luftschiffes Schutz. Derweil träumt ein Junge namens Rory davon, Pokémon-Trainer zu werden, ohne zu wissen, welches Geheimnis sich in seinem antiken Pokéball verbirgt. Welche Abenteuer erwarten Liko, Rory und die Volttackle-Aeronauten, wenn sie zu neuen Horizonten aufbrechen?Mit der Deutschland-Premiere von "Pokémon Horizonte: Die Serie" setzt SUPER RTL die erfolgreiche Partnerschaft mit The Pokémon Company International fort und präsentiert epische Geschichten aus der beliebten Anime-Welt, vollgepackt mit Spannung, Emotionen und überraschenden Wendungen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher, Senior Communication Manager RTL Deutschland | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5694598