Der DAX startete am Vortag erneut mit einem Gap-down in den Handel und erreichte im Tagestief 16.344 Punkte. In der Folge konnte der DAX aber erneut ansteigen und bei 16.424 Punkten aus dem Handel gehen. Zudem mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Im Tagestief konnte der DAX am Vortag zudem den wichtigen 50er-EMA erreichen, der oft als Anlaufmarke einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ...

