Formycon und Vertriebspartner Coherus BioSciences haben aktuelle Verkaufszahlen zum Biosimilar FYB201/Cimerli veröffentlicht. Die Zahl der verkauften Einheiten des Medikaments sei "seit der Markteinführung im Oktober 2022 in den USA bis Ende 2023 auf rund 190.000 angestiegen", heißt es in einer Mitteilung der Münchener am Donnerstag. Allein im vierten ...

