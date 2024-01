Lukrativ und nachhaltig!: Diese Aktie ist eine kluge Wahl auf dem derzeit boomenden Goldmarkt

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Unternehmen stellen eine sehr interessante Teilbranche der Edelmetallbergbauindustrie dar. Sie bieten eine gewisse Hebelwirkung auf die steigenden Metallpreise, ähnlich wie die typischen Bergbauunternehmen.

Allerdings sind sie im Vergleich zu ihnen weniger riskant.

Ihre Einnahmen stammen aus Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen. Im Rahmen einer Metall-Streaming-Vereinbarung leistet das Streaming-Unternehmen eine Vorauszahlung, um das Recht auf zukünftige Lieferungen eines vordefinierten Prozentsatzes der Metallproduktion eines Bergbaubetriebs zu erwerben.

Das Streaming-Unternehmen zahlt außerdem einige laufende Zahlungen, die in der Regel deutlich unter dem Marktpreis des Metalls liegen. Sie können als feste Summe oder als Prozentsatz oder als Kombination aus beidem festgelegt werden.

Die Lizenzgebühren gelten in der Regel für einen kleinen Teil der Produktion des Bergbauprojekts (normalerweise 1-3 %) und sind nicht mit laufenden Zahlungen verbunden. Sie können verschiedene Formen annehmen, die häufigste ist jedoch ein kleiner Prozentsatz des Net Smelter Return ("NSR"). Der NSR errechnet sich aus den Einnahmen aus dem Verkauf der geförderten Produkte abzüglich der Transport- und Raffinierungskosten.

Ein relativ junges Unternehmen aus diesem Sektor ist die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0).

Gold Royalty beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Erwerb von auf Gold ausgerichteten Lizenzgebühren und Mineralstrombeteiligungen.

Jochen Staiger von Commodity TV hat vor kurzem David Garofalo, CEO von Gold Royalty, interviewt und mit ihm über die jüngsten strategischen Finanzierungen, Akquisitionen und Zukunftsaussichten des Unternehmens gesprochen:

Deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität im Jahr 2024

Wie wir erfahren haben hat das Unternehmen 40 Millionen US-Dollar durch eine Wandelschuldverschreibung mit Queen's Road Capital und Taurus aufgebracht, die zur Finanzierung von Akquisitionen und zur Generierung eines sofortigen Cashflows verwendet werden.

Eine der wichtigsten Akquisitionen aus dem letzten Jahr ist das Goldprojekt Borborema in Brasilien, das voraussichtlich bald in Produktion gehen und langfristige Einnahmen liefern wird.

Des Weiteren haben wir im Interview erfahren das Gold Royalty den Erwerb eines Portfolios von 21 Lizenzgebieten in Québec von SOQUEM, einer Tochtergesellschaft von Investissement Québec, kurz vor Weihnachten abgeschlossen hat.

Gold Royalty schließt Erwerb des Québec-Lizenzportfolios ab

Im Rahmen dieser Transaktion erwarb die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) das Lizenzgebührenportfolio für einen Preis von 1,0 Millionen C$!

Schauen wir uns das SOQUEM Lizenzportfolio mal genauer an:

Eigentum Lizenzgebühren Rohstoffe Betreiber Aquilon 1,0% NSR Au Sirios-Ressourcen Casault 1,0% NSR Au Midland Exploration Chute-des-Passes 0,5% NSR Ni Kanada Silber Kobalt Werke Des Meloizes 3,0% NSR Zn, Ag Generic Gold Corp. Umleitung Meilensteinzahlung Au Sonde Gold Dileo Nord 1,0% NSR Cu, Mo, Au, Ag Troilus Gold Corp. Duquet 0,75 NSR Zn, Cu, Pb, Au Azimut Exploration Inc. Eastmain Ouest 0,7% NSR Au Azimut Exploration Inc. Fancamp 1,5% NSR Au IAMGOLD Generation Selbaie Bloc 5-6 1,0% NSR Au, Ag Midland Exploration Generation Selbaie Bloc 7 0,5% NSR Zn Maple Gold Minen / Agnico Eagle Gite Fenton 1,0% NSR Au, Mo Cartier Ressourcen Inc. Hazeur 1,0% NSR Au BTM Gesellschaft Jouvex 1,0% NSR Au Midland Exploration La Roncière 1,25% NSR Au Bergbaugruppe Imperial Lingwick 1,5% NSR Cu, Zn, Au, Ag Midland Exploration Monique 0,38% NSR Au Sonde Gold Noyard 1,0% NSR Au Vior Noyell 1,0% NSR Au, Zn Magna Terra Mineralien Pitt Gold 1,0% NSR Au Duquesne Goldminen (Erster Bergbau) Quévillon Nord 1,0-2,0% NSR Ag Osisko Bergbau Verneuil 0,5% NSR Au Vior

Zu den attraktiveren Lizenzgebühren im SOQUEM-Portfolio gehört Monique (0,38 % NSR), die größte zukünftige Grube auf einem Teil des größeren Novador-Projekts von Probe Gold (~4,6 Millionen Unzen Gold)

Quelle: Probe Gold

Die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) ist auch Teil der GoldMining Inc.(WKN A2DHZ0) Gruppe.

GoldMining besitzt 15 % von Gold Royalty, wie Sie nachfolgender Grafik entnehmen können:

Quelle: GoldMining-Präsentation

Gold Royalty verfügt über 225 Lizenzgebiete

Mittlerweile verfügt die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) über ein umfangreiches Portfolio von über 225 Lizenzgebühren, darunter auch solche aus den größten Goldminen Nordamerikas .

Kürzliche Entwicklungen

Agnico Eagle (WKN 860325) macht weiterhin Fortschritte bei seinem riesigen und wachsenden Odyssey Underground (Canadian Malartic Complex), wobei die Inbetriebnahme der Pastenanlage für das dritte Quartal geplant ist (was eine Steigerung auf 3.500 Tonnen ermöglicht).

Bisher wurde der Schacht auf 130 Meter abgeteuft und die Rampenentwicklung lag bei ca. 650 Metern über dem Zeitplan. Agnico ist zuversichtlich, in diesem Jahr monatliche Entwicklungsraten von 1.200 Metern erreichen zu können.

Das andere positive Update für Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) ist, dass Agnico in seinen ersten vier Strossen bei Odyssey einen positiven Abgleich von 18 % erzielt hat und Bohrungen durchführt, um die internen Zonen besser zu modellieren, was hinsichtlich Gehalt/Tonnage bei Odyssey South Aufwärtspotenzial bieten könnte.

Odyssey Long Section & Internal Zones - Quelle: Agnico Eagle

Lizenzgebühren für Granite Creek und Nevada

Granite Creek beherbergt sowohl hochgradige Tagebau- als auch Untertage-Mineralressourcen, die für eine Erweiterung offen sind. Die Untertagemine bei Granite Creek ist vollständig genehmigt und wurde saniert, um den Erschließungsprozess zu beschleunigen.

Granite Creek ist im Besitz von i-80 Gold ( WKN A3CLTE), wo Gold Royalty einen NPI von 10 % hat, nachdem die Produktionsschwelle von 120.000 Unzen erreicht ist.

Bemerkenswert ist, dass die jüngsten Bohrungen beeindruckende 5,7 Meter mit 26,1 Gramm pro Tonne Gold, 5,5 Meter mit 25,6 Gramm pro Tonne Gold und 15,5 Meter mit 19,7 Gramm pro Tonne Gold ergaben.

Diese Ergebnisse gehören nicht nur zu den bisher besten Gehalten bei Granite Creek, sondern verringern auch das Risiko des Abbaus bei South Pacific, da die Kontinuität der Mineralisierung bestätigt wird und die South Pacific Zone nach Norden hin zum massiven Türkis Ridge Complex (historischer Untergrund) weit offen ist bisher nur eine Produktion von 7,0+ Millionen Unzen)

Auch die Finanzkennzahlen zeigen endlich in die richtige Richtung und 2024 wird einen Wendepunkt für das Unternehmen markieren.

Dies liegt daran, dass Cote Gold gute Fortschritte macht (92 % abgeschlossen am Ende des dritten Quartals) und über vier Millionen Tonnen Vorräte verfügt, um das Risiko des Hochfahrens zu verringern, wobei die erste Produktion in diesem Frühjahr erfolgen soll.

Für diejenigen, die es nicht wissen:

Die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) hat eine NSR von 0,75 % auf den früheren und höhergradigen Teil der Minenlebensdauer, die zu einem deutlichen Wachstum des Jahresumsatzes, des Cashflows und der zurechenbaren GEOs pro Aktie von Gold Royality im Jahr 2024 und insbesondere im Jahr 2025 (vollständiges Beitragsjahr) führen wird.

Baufortschritt bei Cote Gold - Quelle: Iamgold-Präsentation

Darüber hinaus wird Gold Royalty auch von einem vollständigen Produktionsjahr von Cozamin im Jahr 2024 und einer bedeutenden Steigerung des Beitrags des Canadian Malartic Complex profitieren, wenn die internen Zonen weiterhin liefern können.

Analysten heben Kursziel deutlich an

Die Analysten von H.C. Wainwright haben ihre Kursziele für die Aktie deutlich angehoben. Sie sehen damit jetzt ein Kurspotenzial von mehr als 301,46% für die Aktien derGold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0). Die komplette Analyse können Sie über diesen Link kostenlos herunterladen.

Angesichts des ansprechenden Wachstumsprofils der Aktie und der derzeit attraktiven Bewertung des Unternehmens haben auch BMO Capital, die Scotiabank, die National Bank Financial Inc und Raymond James ihre Kursziele für die Aktie deutlich angehoben. Das Konsens-Kursziel beträgt hier $3.62. Details zu den Analysen finden Sie über diesen Link oder über diesen Link.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die Aktie ist eine kluge Wahl auf dem derzeit boomenden Goldmarkt

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0)verzeichnete im letzten Quartal ein weiteres solides Quartal, indem es eine neue Produktionslizenzgebühr für Cozamin und 24 weitere neue Lizenzgebühren (SOQUEM: 22, Lizenzgebührengenerierung: 2) ihrem stetig wachsenden Portfolio hinzufügte.

Tatsache ist auch das Gold Royalty jetzt weniger als sechs Monate von den ersten Lizenzgebühren von Cote Gold entfernt ist (eine umfangreiche Lizenzgebühr für eine Mine mit ca. 360.000 Unzen pro Jahr wie Sie in diesem Artikel erfahren haben).

Bei der Auswahl einzelner Royalty- und Streaming-Unternehmen, ist der wichtigste Aspekt die Qualität der Assets.

Und davon hat das Unternehmen mittlerweile 225.

Cote, Cozamin, Carlin Complex, Canadian Malartic Complex, Granite Creek, County Line, Railroad-Pinion) und die meisten anderen Vermögenswerte befinden sich in Gerichtsbarkeiten der Stufe 1.

Für Anleger, die in diesen turbulenten Zeiten nach einigermaßen sicheren Anlagen suchen ist die Aktie von Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) eine sehr kluge Wahl.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach https://www.goldroyalty.com/ um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA0084741085,XD0002747026,CA38149E1016,CA38071H1064