LR Health Beauty freut sich, die Veröffentlichung der vollständig überarbeiteten Corporate Website bekanntzugeben. Mit diesem Schritt präsentiert das Unternehmen seine Inhalte in einer erfrischenden, übersichtlichen und strukturierteren Form, die Medienvertretern, der Öffentlichkeit und vor allem den LR Vertriebspartnern zugutekommt. Die Corporate Website von LR dient nicht nur als internationale Visitenkarte, sondern auch als zentrale Anlaufstelle für sämtliche Länder, in denen das Unternehmen aktiv ist. Außerdem ist sie jetzt auch noch besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen der globalen Community ausgerichtet.

Ein herausragendes Merkmal des neuen Designs ist die Implementierung des "Mobile First"-Ansatzes. Dieses ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Informationen der Website über Tablet und Smartphone. Die Website passt sich nahtlos jedem Format an und gewährleistet so ein optimales Nutzungserlebnis auf allen Endgeräten.

Die Startseite gliedert sich in die zwei Bereiche "Geschäftsmodell" und "Unternehmen", dazu gibt es eine Verlinkung auf den LR E-Shop und auf die LR Vertriebspartner-Seite. Letztere dient weiterhin als digitale Visitenkarte für Interessenten. Unter dem Bereich "Unternehmen" finden Interessierte Informationen in den Kategorien "Über uns", "Aloe Vera Experte", "LR weltweit", "LR Global Kids Fund", "Compliance", "Sustainability", "Investor Relations" und "Stellenangebote". Berufseinsteiger und Jobsuchende finden über die Stellenangebote-Kategorie einen direkten Zugang zur HR-Seite, die einen umfassenden Überblick über Einstiegsmöglichkeiten, offene Stellen und den, dem Leitmotiv des Unternehmens ("More quality for your life") geprägten, Mitarbeitervorteilen bietet.

"Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch eine größtmögliche Orientierung und herausragende Benutzererfahrung, sprich komfortable Informationsaufnahme, bietet. Die neue Struktur der Corporate Website hilft uns dabei, aktuelle Themen noch klarer zu kommunizieren, beispielsweise über den Slider auf der Frontseite", sagt Nele Hütte, Director eCommerce Digital Solutions.

Die neue Website entstand mit der tatkräftigen Unterstützung interner Mitarbeiter und zweier engagierter Agenturen. Für die Implementierung des Content Management Systems war die Agentur "neteleven" verantwortlich. Für die Systemlandschaft hat die Agentur "Valantic" unterstützt. Das Konzept für die neue Website, das UX-Design und die Gestaltung der Seite wurde im Schwerpunkt intern von LR entwickelt.

Besuchen Sie unsere neue Website unter www.LRworld.com und entdecken Sie die vielfältigen Informationen über LR, die nun noch intuitiver zugänglich sind.

