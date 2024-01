Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Energie-Konzern E.ON refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN XS2747600018/ WKN A3826T) mit 750 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 3,375% erhalten, die erste Auszahlung erfolge am 15.01.2025. Das Fälligkeitsdatum dieser Anleihe sei der 15.01.2031. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit würden jeweils 1.000 Nominale betragen. Über eine weitere Anleihe (ISIN XS2747600109/ WKN A3826U) nehme E.ON nochmals 750 Millionen Euro bei einem Zinssatz von 3,75% bis zum 15.01.2036 auf. Fitch gebe ein BBB+ Rating an. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.01.2024) (18.01.2024/alc/n/a) ...

