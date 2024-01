Frankfurt a.M. (www.fondscheck.de) - Nicht zuletzt die Lehman-Pleite 2008 verdeutlichte, dass die von Banken ausgehenden Risiken ganze Volkswirtschaften bedrohen können, so die Experten der Dolphinvest Consulting GmbH.Schließlich seien Banken insbesondere in Kontinentaleuropa die Hauptfinanziers von Unternehmen gewesen. Die als Ergebnis 2015 geforderte Kapitalmarktunion ziele auf die Defragmentierung und Vertiefung der Kapitalmärkte in der EU und letztlich auch auf Diversifizierung durch stärkere Beteiligung von Nicht-Bank-Marktakteuren an der Unternehmensfinanzierung ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...