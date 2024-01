© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Am Ölmarkt wurden Prognosen der OPEC, wonach die Nachfrage nach dem schwarzen Gold kräftig anziehen werde, ignoriert. Experten sagen düstere Aussichten voraus.Die Ölpreise fielen, nachdem das Wirtschaftswachstum in China, dem zweitgrößten Ölverbraucher der Welt, hinter den Erwartungen zurückblieb. Das ließ Bedenken hinsichtlich der künftigen Nachfrage aufkommen, während gleichzeitig die Stärke des US-Dollar die Risikobereitschaft der Anleger dämpfte. Auch die optimistische Prognose der OPEC zur weltweit steigenden Ölnachfrage konnte die Preise nicht stützen. Die Brent-Rohölfutures fielen am Mittwoch um 1,6 Prozent auf 77,03 US-Dollar pro Barrel und pendelten am Donnerstag nahezu unverändert …