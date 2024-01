Endlich! Das mag ein wenig despektierlich klingen, aber der Kursverlauf der Katek-Aktie war in den vergangenen Monaten und sogar Jahren schon ein arges Trauerspiel. An sich ein schönes Unternehmen, doch die Unternehmensleitung vermochte die Börse nicht so recht zu inspirieren. Dieser Eindruck hat sich wohl auch bei Primepulse. Die Beteiligungsgesellschaft gibt nun ihren 59,4-Prozent-Anteil an Kontron ab. Kontron strebt zusätzlich Delisting der Aktien der Katek an. Wie es mit Kontron und Katek weitergeht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...