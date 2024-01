An den Aktienmärkten ist seit dem Jahreswechsel der Wurm drin. Die US-Aktien gaben am letzten Handelstag des Jahres 2023 deutlich nach und beendeten damit eine lange und fulminante Jahresendrally. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung in der zweiten Handelswoche des Jahres geht es nun seit ein paar Tagen wieder abwärts. Von den Rücksetzern an den Aktienmärkten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...