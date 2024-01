Der Kurs des Euro hat am Donnerstag ein wenig zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 US-Dollar. Das ist etwas mehr als am Morgen. Am Mittwoch war der Euro noch bis auf 1,0845 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit rund einem Monat. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0877 Dollar festgesetzt.Am Vormittag erhielt der Euro kaum Impulse. ...

