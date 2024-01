© Foto: picture alliance / imageBROKER | Isai Hernandez



Der Ölpreis ist am Donnerstag leicht angestiegen. Zwei Zwischenfälle im Nahen Osten schüren erneut Ängste vor einer Eskalation.Die Spannungen in der Region haben bereits die weltweite Schifffahrt lahmgelegt und damit das Potenzial für Unterbrechungen der Rohölproduktion erhöht. Brent ist auf über 78 US-Dollar je Barrel gestiegen, WTI notiert wieder über 73 US-Dollar je Barrel. Im Jemen haben die USA in ihrer jüngsten Reaktion auf die wiederholten Angriffe der von Teheran unterstützten Gruppe auf die Schifffahrt mehr als ein Dutzend Huthi-Stellungen angegriffen. Andernorts führte Pakistan Vergeltungsschläge im Iran durch. Die Ölpreise verharren im neuen Jahr in einer engen Spanne. Die …