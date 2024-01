© Foto: picture alliance / Sueddeutsche Zeitung Photo | Simon, Johannes



Kontron wächst mit der größten Übernahme in der Firmengeschichte in Deutschland. Was steckt hinter dem strategischen Vorstoß?Kontron, der österreichische IT-Konzern, hat einen entscheidenden Schritt zur Erweiterung seines Portfolios und zur Stärkung seiner Marktposition unternommen, indem er die Mehrheit am deutschen Elektronikunternehmen Katek übernommen hat. Diese Akquisition, die größte in der Firmengeschichte von Kontron, signalisiert einen strategischen Vorstoß in die Bereiche der regenerativen Energien und Elektromobilität. Kontron erwarb etwa 59 Prozent der Aktien von Katek für insgesamt rund 129 Millionen Euro, was 15 Euro je Aktie entspricht. Die Transaktion soll voraussichtlich …