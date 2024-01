Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5225/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #569 geht es um ... - einen etwas stärkeren Vormittag, der ATX notiert ytd 100 Punkte unter Jahresstart- Gewinner und Verlierer- ein Lenzing-Jubiläum, das Lenzing wohl selbst nicht im Kalender hat- die gemeinsame Reise von Lenzing und Marinomed- News zu Flughafen, Kontron und Uniqa- Vintage zu BBAG, Telekom, KTM- Crossover-Welle mit Zsolt Janos und seinen kritischen Hörer:innen nach https://audio-cd.at/page/podcast/5180/ ... ...

