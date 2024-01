Siemens Healthineers (SHL) hat Ende letzten Jahres eine solide Entwicklung vorausgesagt, und einer seiner Hauptkonkurrenten, GE Healthcare, hat nun ebenfalls angedeutet, dass die Marktbedingungen wahrscheinlich besser sein werden als im letzten Jahr. Dies steht im Einklang mit früheren Aussagen von SHL und bestätigt, dass der allgemein robuste Sektor der medizinischen Bildgebung mit einer Erholung rechnet. Darüber hinaus dürfte SHL von Rückenwind durch die nachlassende Inflation profitieren, was in diesem Jahr Margenverbesserungen ermöglichen und den Beginn einer mehrjährigen EPS-Verbesserung markieren dürfte. Die langfristigen Prognosen des Managements dürften von den Anlegern positiv aufgenommen werden, sobald die ersten Ergebnisse die "Fahrtrichtung" vorgeben. AlsterResearch ist der Ansicht, dass SHL gut positioniert sei, um von den strukturellen Megatrends in der Branche zu profitieren, weshalb die Analysten das KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 60,00 bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken