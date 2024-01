Die Ölpreise sind am Donnerstag in einem Umfeld mit anhaltenden geopolitischen Spannungen moderat gestiegen.Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete gegen Mittag 78,25 Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag.Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar stieg um 50 Cent auf 73,06 Dollar.Im Jemen haben die US-Streitkräfte weitere Militärschläge gegen die vom Iran unterstützten ...

