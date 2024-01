Wien (www.fondscheck.de) - M&G Investments erweitert die Vertriebskapazitäten mit Martin Herbon, der als Head of Global Banks in das Unternehmen eintritt, so die Experten von "FONDS professionell".Herbon werde damit die Leitung der Beziehungen zu globalen Finanzinstituten übernehmen.Herbon komme von Natixis Investment Managers, wo er zuletzt als Head of Global Financial Institutions tätig gewesen sei. Davor habe er verschiedene Positionen bei der Royal Bank of Canada, der Union Capital Group und Merrill Lynch innegehabt. ...

