Electra hat seinen Marktstart in Deutschland bekanntgegeben. Bis zum Jahr 2025 plant das französische Unternehmen "mit einer hohen dreistelligen Anzahl von Schnellladepunkten im Markt" aktiv zu sein. Mehr als 3.000 Ladepunkte an 500 deutschen Standorten sollen bis 2030 entstehen. Für die europäische Expansion von Electra ist Deutschland ein strategisch wichtiger Kernmarkt, heißt es in einer Mitteilung. Der erste Schnellladestandort soll schon bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...