Blick in die Welt der Chips: TSMC schlägt die eigenen Erwartungen

Werbung







Der größte Chiphersteller der Welt, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, konnte die eigenen Umsatz- und Gewinnerwartungen übertreffen. Apple und NVIDIA gehörten zu den größten Kunden.



Mit 19,62 Milliarden USD setzen die Taiwanesen im letzten Quartal 2023 zwar 1,5% weniger um als noch im Vorjahr, konnten aber dennoch die eigenen Schätzungen übertreffen. Der Gewinn lag mit 7,56 Milliarden USD mehr als 400 Millionen USD über den Prognosen, jedoch knapp 20% hinter den Gewinnen aus dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal konnten die Verkaufszahlen gesteigert werden, was der Konkurrenz Samsung und SK Hynix nicht möglich war. Laut TSMC läge der Quartalszuwachs insbesondere an dem starken Verkaufsanstieg der 3-nanometer Technologie.



Die Quartalsergebnisse wurden an der Börse positiv aufgefasst und TSMC legte außerbörslich 2,1% zu. Aktionäre konnten sich seit Wochenstart um über 4% an Kursgewinnen freuen.









Wie Sie mit Discount- und Bonus-Zertifikaten profitieren - Webinar Aufzeichnung



Am 17. Januar 2024 hielt Julius Weiss das Live Webinar "Zertifikat vs. Aktie - wie Sie mit Discount- und Bonus-Zertifikaten profitieren". Dort hat er die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Anlageklassen vorstellen. Neben den Zinsen und der Volatilität ging Herr Weiss zusätzlich auf die Konstruktion der Zertifikate ein. Sollten Sie das Webinar verpasst haben können Sie sich über den roten Button die Aufzeichnung anschauen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC