Für die Aktie von Ceres Power geht es am Donnerstag steil nach oben. Grund dafür ist eine Partnerschaft mit Delta Electronics, die eine Welle des Optimismus durch den Energiesektor geschickt hat. On top kommen zudem gute News vom Weltwirtschaftsforum in Davos, die der gesamten Wasserstoffbranche Auftrieb verleihen könnten.Konkret hat Ceres Power ein bedeutsames Lizenzabkommen mit dem taiwanesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...