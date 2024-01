Als hoch spezialisierter Hersteller von Lasersystemen bietet LPKF Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum, was sich grundsätzlich Richtung Fotovoltaik und die Mikrobearbeitung von Glas (LIDE) für Displays erweitern lässt. Bereits für das vierte Quartal 2023 deutet sich der Gewinnsprung infolge hoher Auftragseingänge an. Zugleich:Aus seinem Kerngeschäft heraus ist LPKF dabei, ganz neue Märkte zu erschließen. Erstens: ARRALYZE ist die automatisierte Einzelzell-Plattform für Hochdurchsatz-Screenings. Einzelzell-Experimente mittels extremer Miniaturisierung und hohem Parallelisierungsgrad können so kostengünstig gemacht werden, dass sie für Biotech-Start-ups oder Hochschulen in größerem Umfang nutzbar werden. Zweitens: INTEL möchte künftig mehr Chips und damit Leistung auf ein einziges Package in der Halbleitertechnik bringen. Als Grundlage dafür dienen neuartige Glassubstrate. LPKFs Lide-Technologie steht so vor neuen Anwendungsbereichen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 03! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 03 u. a.:- Wie weit greifen die Aktienmärkte den nächsten Konjunkturzyklen vor?- Zwei DAX-Aktien stehen vor einer besonderen Herausforderung- Im Fokus: Drei Spezialisten der deutschen Medizintechnik- VOSSLOH: Wo liegt die Kaufbasis?- Drei totale Sturzflieger sind eine neue Wette wert- SWATCH GROUP - Einstmals hoch gerühmt, inzwischen in die Ecke gestelltIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info