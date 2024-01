© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Michel Euler



Die Deutsche Bank sieht riesiges Potenzial bei diesem E-Flugzeug-Hersteller, der seinen ersten Auftrag der US-Luftwaffe an Land gezogen hat. Die Deutsche Bank sieht die Zukunft des E-Flugzeug-Bauers Archer Aviation sehr optimistisch. In der jüngsten Mitteilung der Bank ist Archer der "Top Pick" für 2024. Sie bestätigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von zwölf US-Dollar. Die Prognose der Analysten impliziert ein Aufwärtspotenzial von 138 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 5,04 US-Dollar am Mittwoch. "Archer bleibt auch in diesem Jahr (nach einem Kursanstieg von fast 230 Prozent im letzten Jahr, verglichen mit 45 Prozent der NASDAQ) unser Favorit für Anleger, die …