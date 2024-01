Ethereum Prognose - Stabilität bleibt, Upgrade kommt

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, zeigte am Donnerstag kaum Bewegung, was symptomatisch für den gesamten Kryptomarkt zu sein scheint.

Ethereum Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die jüngste Aufwärtsbewegung, die durch die Diskussion um einen Bitcoin ETF angestoßen wurde, hat auch Erwartungen geweckt, dass Ethereum bald seinem eigenen ETF folgen könnte. Es ist auch durchaus möglich, dass dies passieren wird, allerdings ist bekannt, dass die US-Börsenaufsicht SEC eher langsam agiert. Daher könnte es noch eine Weile dauern, bis ein Ethereum ETF Realität wird. Hinzu kommt, dass nach der Einführung des Bitcoin ETFs die Euphorie etwas abgeflaut ist.

Momentan befindet sich Ethereum in einer Phase des Abwartens und der Seitwärtsbewegung. Technische Analysten sehen eine Unterstützungsebene bei 2.500 Dollar. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte zu einem Test des 20-Tage-EMA führen.

Andererseits könnte der Kurs auch von hier aus wieder ansteigen und sich zwischen den Marken von 2.500 Dollar und 2.700 Dollar bewegen. Langfristig wird ein höherer Kurs erwartet, aber derzeit gibt es keinen unmittelbaren Katalysator, der besondere Begeisterung für Ethereum auslöst. Die vorherrschende Strategie scheint der Kauf bei Kursrückgängen zu sein, wobei Positionen schrittweise aufgebaut werden.

Neues Update sorgt für Spannung

Das Dencun-Upgrade, auch bekannt als Cancun-Deneb, ist ein mit Spannung erwartetes Update für Ethereum (ETH), das für das erste Quartal 2024 geplant ist. Dieses Update zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, Effizienz und Sicherheit der Ethereum-Blockchain durch eine Reihe von Ethereum-Verbesserungsvorschlägen (EIPs) zu erhöhen.

EIP-4844, auch bekannt als Proto-Danksharding, ist einer der EIPs, die im Rahmen des Dencun-Upgrades implementiert werden sollen. Von Proto-Danksharding wird erwartet, dass es die Gasgebühren für Transaktionen auf Layer-2 (L2) Netzwerken signifikant senkt, was eine direkte Auswirkung auf die Endnutzer von Ethereum haben wird.

Das Dencun-Upgrade folgt auf das Shanghai-Upgrade, welches im April 2023 die Auszahlungen von gestaktem ETH ermöglichte. Das bevorstehende Ethereum-Upgrade wird neun EIPs implementieren und markiert den Beginn der "Surge"-Ära in der Ethereum-Roadmap. Laut Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin wird sich Ethereum darauf konzentrieren, seine Skalierbarkeitsengpässe zu beseitigen und das Ziel zu verfolgen, "10.000 Transaktionen pro Sekunde und darüber hinaus" zu erreichen.

Mit dem Dencun-Upgrade wird Ethereum die Grundlage für das Erreichen einer Massenskalierung mithilfe von Layer-2-Rollups legen. Unter den neun EIPs, die während des Dencun-Upgrades implementiert werden sollen, ist Proto-Danksharding eine Schlüsselkomponente, die erwartungsgemäß "einen netzwerkweiten Wechsel zu Rollups" erleichtern wird, indem sie die Gasgebühren auf Ethereum L2s senkt. Dieses Upgrade verspricht, eine signifikante Entwicklung in der Evolution von Ethereum zu sein, indem es die Effizienz und Zugänglichkeit des Netzwerks für eine breitere Nutzerbasis verbessert.

Am 15.9.2022 führte Ethereum zuletzt eine bahnbrechende Änderung in ihrem Netzwerk durch. ETH wandte sich vom "Proof of Work" ab und ging auf "Proof of Stake" über. Damit wurde der Energiebedarf des Ethereum Netzwerkes enorm gesenkt.

Staking als elementarer Bestandteil

Staking ist ein zentraler Mechanismus in vielen Kryptowährungsnetzwerken, insbesondere in solchen, die auf dem Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmodell basieren. Im Gegensatz zum Proof-of-Work (PoW), der eine intensive Rechenleistung für die Validierung von Transaktionen und die Erstellung neuer Blöcke erfordert, setzt PoS auf die Beteiligung der Teilnehmer in Form von Token-Einsätzen. Nutzer, die ihre Token "staken", also in das Netzwerk einbringen, helfen dabei, das Netzwerk zu sichern und Transaktionen zu validieren. Als Belohnung erhalten sie Anteile an den Transaktionsgebühren oder neue Token.

Das PoS-Modell gilt als umweltfreundlicher und energieeffizienter als PoW, da es weniger rechenintensiv ist. Ein weiterer Vorteil von PoS ist, dass es die Zentralisierung von Netzwerkpower verhindern soll, da es für jeden Teilnehmer, unabhängig von seiner Rechenleistung, möglich ist, durch Staking am Netzwerkkonsens teilzunehmen.

Ein interessanter Twist im Bereich des Stakings ist das Konzept des "Stake-to-Mine", wie es beispielsweise von Bitcoin Minetrix angeboten wird. Im traditionellen Mining-Prozess, wie bei Bitcoin üblich, müssen Miner komplexe mathematische Probleme lösen, um neue Blöcke zu erstellen und dafür Belohnungen in Form von neu geprägten Coins und Transaktionsgebühren zu erhalten. Dies erfordert jedoch erhebliche Investitionen in Hardware und Energie.

Prinzip von Stake to Mine erklärt, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Bitcoin Minetrix hat diesen Prozess durch die Einführung eines staking- basierten Mining-Systems neu gestaltet. Anstelle des Betriebs von Mining-Hardware können Nutzer ihre BTCMTX-Tokens staken, um Mining-Kapazitäten in einem Cloud-Mining-Pool zu erhalten. Dadurch können sie passiv an den Mining-Erträgen partizipieren, ohne sich mit den technischen und finanziellen Herausforderungen des traditionellen Minings auseinandersetzen zu müssen. Dieses Modell bietet eine innovative Möglichkeit für Anleger, am Mining-Prozess teilzunehmen und gleichzeitig die Vorteile des Stakings zu nutzen.

Ethereum Preisaussichten für 2025

Die Preisprognosen für Ethereum bis 2025 zeichnen ein sehr positives Bild.

Bis zum Jahr 2025 prognostiziert Cryptonewz einen möglichen Höchststand von 6.563 Dollar für Ethereum, mit einem Mindestpreis von 4.559 Dollar. Für das Jahr 2030 könnte der Preis des Tokens sogar auf ein Maximum von 20.643 Dollar ansteigen, mit einem Mindestpreis von 14.340 Dollar. Einige Marktexperten und Analysten sind sogar noch optimistischer und erwarten, dass Ethereum bis 2030 einen Preis von bis zu 40.000 Dollar erreichen könnte.

Die globale Investmentfirma VanEck ist ebenfalls sehr zuversichtlich in Bezug auf Ethereum und sieht das Potenzial von Ethereum als "dreifaches Asset", das Kapitalanlage, Verbrauchsgut und Wertspeicher umfasst. VanEck ist der Ansicht, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum unter den richtigen Umständen 2 Billionen Dollar überschreiten könnte.

Ben Ritchie, Geschäftsführer von Digital Capital Management, geht davon aus, dass Ethereum das Jahr bei einem Niveau von 2.500 Dollar abschließen könnte, wenn sich alles positiv entwickelt. Auch populäre Krypto-Blogs wie Gov Capital und Traders Union sind sehr optimistisch und erwarten, dass Ethereum bis 2025 einen Preis von 7.200 Dollar erreichen könnte.

Experten sind der Meinung, dass der Start von Ethereum 2.0 ein Schlüsselfaktor sein könnte, der den ETH-Preis in den kommenden Jahren unterstützt. Ethereum 2.0 wird dabei helfen, die wichtigsten Probleme der Ethereum-Blockchain, wie geringe Transaktionsgeschwindigkeit und hohe Transaktionsgebühren, zu beseitigen.

