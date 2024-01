Kulmbach (www.fondscheck.de) - Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC am Mittwoch der Vorwoche endlich grünes Licht gegeben hatte, hat tags darauf der Handel mit den ersten Bitcoin-Spot-ETFs an der Wall Street begonnen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock sei von Anfang an dabei gewesen - und könne heute bereits einen wichtigen Meilenstein feiern. ...

