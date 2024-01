Die in den letzten Monaten deutlich zurückgekommenen Ölpreise wirken sich nun auch auf die Aktien der Produzenten aus. Das Papier des US-Branchenprimus Exxon Mobil notiert mittlerweile wieder im zweistelligen Bereich und auch die europäischen Werte mussten Federn lassen. Negative News belasten die ENI-Aktie am Donnerstag zusätzlich.Kreisen zufolge erwägt die italienische Regierung den Verkauf eines Anteils von vier Prozent an dem Unternehmen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...