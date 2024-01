In der heutigen Folge von Kämpers Börse: Drei große Windkraftanlagen-Hersteller im Vergleich. Kann Siemens Energy seine Probleme in den kommenden Monaten endlich in den Griff bekommen? Auf welchen der drei Giganten sollte man in diesem Jahr setzen? DER AKTIONÄR-Experte für Energie, Maximilian Völkl, klärt uns über die aktuelle Lage auf. Des Weiteren: Die Wasserstoffbranche steht unter Druck. Zieht Plug Power die restlichen Mitstreiter nach unten? Kämpers Börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...