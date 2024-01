Schon seit über einem Jahr dreht Tesla bei den eigenen Elektroautos kräftig an der Preisschraube, um die Auslieferungszahlen auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. Damit hat der Konzern einen veritablen Preiskrieg losgetreten, bei dem sich kein Ende abzuzeichnen scheint. Vor rund einer Woche wurden in China die jüngsten Rabatte angekündigt. Nun folgen auch hierzulande kräftige Preisnachlässe.Anzeige:Schnäppchenportale wie "mydealz.de" informierten bereits darüber, dass das Model Y in sämtlichen ...

