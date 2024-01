Auf heißen Sohlen: Birkenstock möchte nach Asien expandieren

Werbung







Der Sandalenhersteller konnte den Umsatz 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20% deutlich steigern, der Gewinn halbierte sich hingegen.



Die stark gestiegenen Umsatzzahlen sind zum einen auf angehobene Preise zurückzuführen, zum anderen aber auch auf einen um 6 Prozent gestiegenen Absatz. Birkenstock kann auf eine sehr erfolgreiche junge Vergangenheit zurückschauen: innerhalb der letzten 10 Jahre haben sich Umsatz und Gewinn vervierfacht. Maßgeblich am Erfolg beteiligt sei der Unternehmenschef Oliver Reichert. Dieser hatte vor zehn Jahren das Familienunternehmen übernommen und restrukturiert. Um die Absätze noch weiter zu steigern ist sein Plan, in den asiatischen Markt zu expandieren. Besonders China, Indien und der Nahe Osten seien attraktive Absatzmärkte.









