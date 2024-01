Der Goldpreis für 100 Unzen liegt aktuell bei 2012 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,67 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Diese Woche verzeichnete das Edelmetall insgesamt einen Rückgang von 1,8 %. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist der an Stärke gewinnende US-Dollar. Brian Lan, ein Händler bei GoldSilver Central in Singapur, sieht den Aufschwung des Dollars als Hauptgrund für die Belastung des Goldpreises.Der Dollar erreichte nahezu ein Fünf-Wochen-Hoch, beflügelt durch überraschend starke ...

