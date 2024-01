Tagesausblick für 19.01.: DAX mit zaghafter Erholung. Tech-Aktien gefragt.

Die Bullen trauen sich allmählich wieder. Rund 200 Punkte machte der DAX® seit dem gestrigen Tief gut. Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA und gute Nachrichten aus dem Tech-Bereich gaben den Märkten etwas Auftrieb. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten bremsen allerdings. Morgen stehen einige wichtige Reden und Wirtschaftsdaten im Kalender. Nächste Woche kommt zudem die Berichtssaison in Fahrt.

An den Anleihemärkten haben sich die Renditen im Bereich des gestrigen Schlussstands stabilisiert. Der kurzfristige Trend bleibt dennoch aufwärtsgerichtet. Der nachlassende Druck am Rentenmarkt stützte heute die Notierungen von Edelmetallen wie Gold und Silber. Der Goldpreis konnte sich dabei oberhalb der 2.000 US-Dollarmarke festsetzen. Die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten färbte auch auf den Ölmarkt ab. Dabei verbesserte sich der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil auf 78,50 US-Dollar. Damit bleibt der Seitwärtstrend der vergangenen Wochen intakt.

Unternehmen im Fokus

ams Osram profitierte von positiven Analystenkommentaren. Bayer plant einen größeren Stellenabbau. Commerzbank ist von der 61,8%-Retracementlinie nach oben abgeprallt. Gute Zahlen des Halbleiterherstellers TSMC beflügelten auch die Aktien von Aixtron und Infineon. MTU Aero Engines überfliegt die 200-Tage-Durchschnittslinie. Plug Power brach zweistellig ein nachdem der Wasserstoffspezialist erneut eine Kapitalerhöhung plant. Nach dem Sell-Off bei Delivery Hero und Zalando griffen einige Anleger heute wieder zu. HelloFresh wird hingegen weiterhin gemieden.

Wichtige Termine: