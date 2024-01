Nach drei Handelstagen mit Verlusten haben Anleger am deutschen Aktienmarkt das niedrigere Kursniveau genutzt und am Donnerstag bei einigen Papieren wieder zugegriffen. Die großen Indizes schlossen alle deutlich im Plus. Verluste gab es insbesondere bei Bayer und Energiewerten.Der DAX baute bis zum Nachmittag seine Gewinne aus und schloss nun 0,8 Prozent bei 16.567,35 Zählern höher. Experten wollten den Stabilisierungsversuch im deutschen Leitindex allerdings nicht überbewerten, Marktbeobachter ...

