Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Das norwegische Unternehmen von Nel Asa hat am Donnerstag eine Überraschung erzeugt. Die Notierungen sind um gut 4,6 % nach oben gelaufen. Damit ist ein erster minimaler Befreiungsschlag gelungen. Der Titel läuft nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder auf die Markierung von 0,50 Euro zu. Dies ist noch kein entscheidender Gewinn - aber ein deutlicher Schritt, mit dem sich Nel Asa von der Konkurrenz abhebt, in diesem Fall also Plug Power. Plug Power hat am Donnerstag teils mehr als -14 % verloren. Nel Asa: Ohne Nachrichten, aber mit mehr Schwung Das Unternehmen hat dabei keine neuen Nachrichten erzeugt. Es wird ohnehin noch einige Zeit dauern, bis die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Norweger offenbar werden. In gut vier Wochen sollen die Quartalszahlen kommen. Die Jahresendzahlen liegen bis dahin auch noch nicht vor. Das heißt: Derzeit wartet der Markt auf positive Nachrichten, was z. B. die Auftragseingänge angeht. Der Auftragseingang gilt aktuell als wunder Punkt der Norweger. Die Ergebnisse für 2023 werden den Erwartungen nach noch halbwegs akzeptabel sein: Die Norweger sollen einen Umsatz von gut 140 Millionen Euro erzielt haben. Der Nettoverlust wird indes bei fast -80 Millionen Euro liegen. Problematisch ist die Entwicklung der Zahlen für 2024. Der Umsatz soll bei 200 Millionen Euro liegen - bis dato gibt es noch keine Indikation dafür, dass dies auch wirklich gelingt. Deshalb: Die Gewinne vom Donnerstag sind ein minimaler, guter Befreiungsschlag, aber noch keine Entscheidung für eine deutliche Verbesserung. Noch ist Nel Asa in einem sehr klaren Abwärtstrend gegenüber. Der Abwärtstrend wird sich aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen kaum auflösen. Denn: Wenn die Norweger keine neuen Projekte oder Aufträge melden können, fehlt der Glaube an eine echte Erholung aus der wirtschaftlichen Sicht - und das kostet Vertrauen an den Aktienmärkten. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 18.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

