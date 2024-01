(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.01.2024 - Biotech-Aktien tendieren am Donnerstag schwächer. Sowohl in Frankfurt als auch an der Wall Street steht der Sektor unter Druck. Bei MorphoSys kommt es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 16.556 Punkte, gestützt von Infineon, Siemens Energy und Rheinmetall. Bayer, E.On und Adidas stehen unter Druck. Der MDAX verbessert sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...