Kryptojacking-Attacken: In der Ukraine wurde ein mutmaßlicher Hacker überführt. Über einen Cloud-Dienst soll er illegal Kryptowährungen gemint haben. Was schützt den eigenen Rechner vor solchen Angriffen? Beamte der ukrainischen Polizei haben am 9. Januar mithilfe von Europol einen Kryptokriminellen gestellt: Der Verdächtige soll unerlaubt Kryptowährungen im Wert von über zwei Millionen US-Dollar (etwa 1,8 Million Euro) gemint haben.AnzeigeAnzeige ...

