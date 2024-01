Lubrizol Advanced Materials gibt bekannt, dass drei weitere Standorte von Lubrizol Engineered Polymers Ende letzten Jahres die Zertifizierung International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS erhalten haben.

ISCC PLUS ist eine internationale Nachhaltigkeitszertifizierung für industrielle Anwendungen, ein Standard für vollständig rückverfolgbare nachhaltige Lieferketten, der es Unternehmen ermöglicht, umweltfreundliche Rohstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verfolgen und zuzuordnen, durch eine transparente Dokumentation und ohne den Produktionsprozess zu verändern.

Die drei Standorte, die diese hochgeschätzte Qualifikation Dritter, die ISCC PLUS-Zertifizierung, erhalten haben, sind der Hauptsitz von Lubrizol Advanced Materials in Brecksville und die Produktionsstätten in Avon Lake, Ohio, USA, und Oevel, Belgien.

Als Teil des Engagements von Lubrizol für Nachhaltigkeit und die Ausweitung unserer nachhaltigen ESTANE TPU-Lösungen folgen diese Zertifizierungen auf die ISCC PLUS-Zertifizierung der Lubrizol-Anlage in Songjiang, China, im vergangenen Jahr. Unsere nachhaltigen Lösungen können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter in der Schuhindustrie, der Elektronik und bei industriellen Anwendungen.

"ISCC PLUS ermöglicht einen vollständig transparenten Ansatz für die Biomassebilanz und führt zu einer Verringerung des Product Carbon Footprint (PCF) unseres Endprodukts. Dies baut auf der Einführung unserer ESTANE RNW TPU-Lösungen auf, die den PCF mit den bestehenden Anlagen unserer Kunden reduzieren, ohne den Produktionsprozess oder die endgültigen Materialeigenschaften zu verändern", sagte Dr. Jesús Santamaria, Global Sustainability Business Director bei Lubrizol Engineered Polymers.

"Die Erlangung der ISCC PLUS-Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Lubrizol über ein einziges, konsistentes, unternehmensweites Verfahren zur Materialverfolgung verfügt. Je mehr biobasierte* und erneuerbare Materialien wir verwenden, desto mehr Vertrauen haben die Kunden von Lubrizol in unsere Fähigkeit, diese Materialien glaubwürdig durch unseren Herstellungsprozess zu verfolgen", sagte Elizabeth Grove, Chief Sustainable Officer, The Lubrizol Corporation.

Die Ausweitung des Einsatzes alternativer Rohstoffe unter Verwendung des Massenbilanzansatzes bei gleichzeitiger Einführung dieses externen Verifizierungssystems ISCC PLUS als wesentliches Verfolgungselement wird die Beschleunigung der globalen Nachhaltigkeitsreise von Lubrizol unterstützen. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen und bilden Allianzen, um Lösungen zu entwickeln, die positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben, die den Fußabdruck, der zu ihrer Herstellung nötig ist, überwiegen.

*Gehalt auf Biobasis, bestimmt nach ASTM D6866

