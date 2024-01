Die Talkdesk-Studie Bias Ethical AI in Retail zeigt, wie wichtig eine verantwortungsbewusste KI-Nutzung für Kundinnen und Kunden ist und wie Einzelhändler ihren Rückstand aufholen können

79 der Befragten ignorieren KI-gestützte Produktempfehlungen, weil diese ihre Interessen nicht berücksichtigen.

53 sind der Meinung, dass KI-gestützte Gesichtserkennungssoftware zu mehr rassistischer Diskriminierung führen wird.

90 der Verbraucherinnen und Verbraucher befürworten eine Pflicht für Einzelhändler, transparent darzulegen, wie Kundendaten für KI-Anwendungen genutzt werden.

86 der Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten vom Einzelhandel konkrete Maßnahmen, um künstliche Intelligenz (KI) diverser, gerechter und inklusiver zu machen. Dies geht aus der Talkdesk-Studie Bias Ethical AI in Retail hervor, die Einblicke in die Erlebnisse und Erwartungen von Kundinnen und Kunden in der evolvierenden Welt der KI gewährt. 64 der Befragten haben bereits eine KI-gestützte Produktempfehlung erhalten, die nicht zu ihren Vorlieben, Interessen oder ihrem bisherigen Einkaufsverhalten passte. Für hispanische (72 %) und schwarze (69 %) Befragte liegt der Prozentsatz noch höher. Inzwischen meiden 60 der Verbraucherinnen und Verbraucher KI-gestützte Produktempfehlungen, weil sie als diskriminierend oder stereotyp wahrgenommen werden.

Talkdesk®, Inc., ein weltweit führendes KI-gestütztes Contact Center für Unternehmen jeder Größe, hat 1.000 amerikanische Kundinnen und Kunden im Alter von 18 bis 54 Jahren befragt und dabei den ethischen und transparenten Einsatz von KI als vorrangiges Thema identifiziert. Tatsächlich befürchten 44 der Befragten, dass die KI inklusive Einkaufserlebnisse verhindert, da sie von Marken nicht verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Unter hispanischen (50 %) und asiatischen (52 %) Befragten ist die Sorge überdurchschnittlich stark vertreten, und nur 39 finden, dass Einzelhandelsunternehmen die verschiedenen Communitys bei der Nutzung oder Entwicklung von KI-Produkten ausreichend berücksichtigen.

Zu den weiteren Ergebnissen des Berichts gehören:

Transparenz ist der Schlüssel zur Nutzung von KI und Kundendaten

87 sind der Ansicht, dass Kunden und Kundinnen das Recht haben sollten, die von den Einzelhandelsunternehmen erhobenen Daten einzusehen und zu prüfen.

80 der Befragten erwarten von Einzelhandelsunternehmen, dass ihre ausdrückliche Zustimmung zur Nutzung ihrer Daten für die KI eingeholt wird.

80 würden mehr Vertrauen in Produktempfehlungen setzen, wenn Einzelhandelsunternehmen ihre KI-Nutzung transparent darstellten.

Nur 28 der Verbraucherinnen und Verbraucher sind davon überzeugt, dass der Einzelhandel über angemessene Sicherheitsmaßnahmen verfügt, um den Schutz der Daten zu gewährleisten, die von KI-Technologien oder -Produkten verarbeitet werden.

Welche Schritte sollten Einzelhändler ergreifen?

Auf Verbraucherinnen und Verbraucher hören. 71 haben noch nie ein empfohlenes Produkt gekauft, weil sie das Gefühl haben, überwacht zu werden. 45 befürchten, dass ihr Online-Einkaufserlebnis nicht länger personalisiert wird, weil Einzelhandelsunternehmen KI nicht verantwortungsvoll einsetzen.

71 haben noch nie ein empfohlenes Produkt gekauft, weil sie das Gefühl haben, überwacht zu werden. 45 befürchten, dass ihr Online-Einkaufserlebnis nicht länger personalisiert wird, weil Einzelhandelsunternehmen KI nicht verantwortungsvoll einsetzen. Kundenerwartungen gerecht werden. Kundinnen und Kunden erwarten von Marken, dass sie interne Richtlinien für den ethischen Einsatz von KI erarbeiten (88 stimmen zu), die Diskriminierung durch KI überwachen, kontrollieren und abschwächen (86 stimmen zu) sowie eine proaktive Kommunikation mit Kundinnen und Kunden über die KI-Nutzung und mögliche Fälle von Diskriminierung bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen entwickeln (83 stimmen zu).

Zitat

Shannon Flanagan, General Manager und Vice President of Retail and Consumer Goods bei Talkdesk, kommentiert: "Das Potenzial der KI ist unbestreitbar, da sie von immer mehr Einzelhandelsunternehmen aufgegriffen wird, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und personalisierte Einkaufserlebnisse zu ermöglichen. Ohne angemessene Anstrengungen für eine verantwortungsbewusste KI-Nutzung könnte sie jedoch das genaue Gegenteil bewirken. Einzelhändler sind in einem Umfeld tätig, in dem jede einzelne Kundeninteraktion zählt. Wenn ihre KI-Strategie keine verantwortungsvolle und ethisch vertretbare Nutzung gewährleistet, riskieren sie, ihren Kundenstamm zu verlieren."

Weitere Informationsquellen

Erfahren Sie mehr darüber, wie Talkdesk eine ethische Nutzung von KI durch seine neue Suite generativer KI-Funktionen (GenAI) unterstützt, die KI im Contact Center verantwortungsvoller, präziser und zugänglicher machen.

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein weltweit führendes Cloud Contact Center für Unternehmen jeder Größe. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre Art zu liefern. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung, um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen und den Geschäftserfolg zu verbessern. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Unser unermüdliches Engagement für die Einhaltung unserer Zusagen und unsere Investitionen in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Produkte machen uns zu einem unübertroffenen Anbieter in der Branche. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, erhöhen Sie die Effizienz und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud Contact Center-Plattform, die für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr und nehmen Sie an einer selbstgeführten Demo unter http://www.talkdesk.com/

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240118971929/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Christie Blake

pr@talkdesk.com