Zürich (ots) -Swiss Arbeitgeber Award 2024: Hier sind die besten ArbeitgeberHeute Abend fand im Lake Side in Zürich die Verleihung des 23. Swiss Arbeitgeber Awards statt. Die Umfrage ist mit 42'909 Teilnehmenden aus 153 Unternehmen in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein die grösste Schweizer Mitarbeiterbefragung. Die besten Arbeitgeber in ihrer entsprechenden Grössenkategorie sind in diesem Jahr: Liechtensteinische Landesbank AG, Schlagenhauf Gruppe, Spectren AG / Almacasa und Chestonag Automation AG. Zu den beiden Sonderpreisen: Der Aufsteiger des Jahres ist die RIGI BAHNEN AG und der Innovationspreis für eine moderne Arbeitswelt geht an Spectren AG / Almacasa.Der Swiss Arbeitgeber Award ist die repräsentativste Verleihung zur Ermittlung der Arbeitgeberattraktivität in der Schweiz. Ausschlaggebend für diese Auszeichnung sind die detaillierten Bewertungen der Mitarbeitenden eines Unternehmens. Der wissenschaftlich entwickelte Fragebogen besteht aus rund 60 Fragen und wurde durchschnittlich von 76% aller Beschäftigten eines Unternehmens ausgefüllt. Dadurch sind die Beurteilungen äusserst valide und ermöglichen ein differenziertes Bild der Arbeitswelt. Insgesamt wurden 48 Unternehmen prämiert und weitere 35 Unternehmen erhielten ein Qualitäts-Siegel. Letztere Unternehmen haben den Schweizer Benchmark in mindestens einer der Zielgrössen - Gesamtzufriedenheit mit der Arbeitssituation, Commitment oder Keine Resignation - übertroffen, zählen aber nicht zu den besten Arbeitgebern der Schweiz und werden daher in den Ranglisten nicht aufgeführt.Die Mitarbeitenden bewerten ihren Arbeitgeber in sämtlichen für die Zufriedenheit und das Commitment wesentlichen Bereichen der Arbeitswelt. Diese drei Dimensionen der Arbeitssituation haben über alle teilnehmenden Unternehmen betrachtet den grössten Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden:1. Unternehmensstrategie, d.h. die Mitarbeitenden möchten wissen, wohin sich das Unternehmen entwickelt2. Einbindung der Mitarbeitenden, d.h. die Mitarbeitenden möchten miteinbezogen werden und ausreichende Entscheidungsfreiheit haben3. Arbeitsinhalt, d.h. die Mitarbeitenden möchten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen könnenDer Branchenvergleich zeigt, dass das Commitment zum Unternehmen und die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation in den Branchen Informatik, Kantonalbanken und Handel am höchsten sind. Die tiefsten Bewertungen messen wir bei Hochschulen, im Gesundheitswesen (Psychiatrien und Akutspitälern) sowie im öffentlichen Verkehr. Ein positiver Trend ist dabei in den Branchen Informatik und Kantonalbanken deutlich erkennbar. Ein negativer Trend beim öffentlichen Verkehr.HR Swiss vergab zudem einen Preis für ein innovatives Arbeitsweltenprojekt, das sich positiv auf das Commitment im Unternehmen auswirkt. Der Sieger dieses Innovationspreises für eine moderne Arbeitswelt 2024 geht an Spectren AG / Almacasa, ein Alters- und Pflegezentrum, mit ihrem zukunftsweisenden Projekt: Almacasa-Dialog. Dieses Projekt überzeugt durch die Stärkung der Persönlichkeit der Mitarbeitenden, damit sie in einer sich wandelnden Welt mit grossen beruflichen Herausforderungen bestmöglich bestehen. Der Alamcasa-Dialog spricht Aspekte an, die den Mitarbeitenden aller Stufen und kulturellen Hintergründe helfen, sich ihrer SELBST BEWUSST ZU WERDEN und somit mehr SELBST BEWUSST SEIN zu entwickeln. Das ist unerlässlich im Umgang mit anspruchsvollen Bewohnersituationen, aber auch mit Angehörigen und anderen am Pflegeprozess Beteiligten. Die entwickelten Gesprächsleitfäden sind nach den Dimensionen "Liebe zum Menschen", "Achtsamkeit", "Eigenverantwortung", "Verbindlichkeit", "Fachliches Wissen" und "Selbstreflexion" strukturiert und enthalten Hinweise, Tipps und Erläuterungen zur gemeinsamen Bearbeitung dieser abstrakten Begriffe. Bereits nach einem Jahr wird festgestellt, dass gegenseitiges wertschätzendes Feedback deutlich zugenommen hat.Der Schweizerische Arbeitgeberverband vergab einen weiteren Sonderpreis für dasjenige Unternehmen, das die beste Verbesserung ihrer Arbeitswelt im Vergleich zur letzten Mitarbeitendenbefragung erzielen konnte. Der Aufsteiger des Jahres 2024 sind die RIGI BAHNEN AG.Hier die Gewinner des 23. Swiss Arbeitgeber Awards- Kategorie 1000+ Mitarbeitende: Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz; Branche Finanzdienstleistung- Kategorie 250-999 Mitarbeitende: Schlagenhauf Gruppe, Meilen; Branche: Bau- Kategorie 100-249 Mitarbeitende: Spectren AG/Almacasa, Urdorf; Branche: Alters- und Pflegeheim- Kategorie 50-99 Mitarbeitende: Chestonag Automation AG, Seengen; Branche: DienstleistungenPressekontakt:Sven Bühler; Inhaber icommit GmbH, Mail sven.buehler@icommit.ch, Telefon 043 266 88 70Cédric Reding, Leiter Erforschen, Mail cedric.reding@icommit.ch, Telefon 043 266 88 75Original-Content von: SWISS ARBEITGEBER AWARD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052745/100915255