Erleben Sie robustes Computing in jeder Umgebung.

LOGAN, Utah, Jan. 18, 2024freut sich bekanntzugeben, dass das brandneue Mesa®4 Rugged Tabletmit Windows 11 ab sofort verfügbar ist und weltweit ausgeliefert wird. Das Mesa 4 bietet mobilen Mitarbeitern die Rechenleistung, die sie benötigen, und gleichzeitig den robusten Schutz, den ihre Arbeitsumgebung erfordert. Mit Leistungsverbesserungen bei allen wichtigen internen Komponenten im Vergleich zum Mesa 3 ermöglicht das Mesa 4 den Mitarbeitern, ihr Büro überallhin mitzunehmen. Wie alle Produkte von Juniper Systems wurde auch das Mesa 4 in den USA entwickelt und wird dort zusammengebaut.



"Das Mesa 4 ist ein echter Sprung nach vorn für die 7-Zoll-Mesa-Familie", so Tyler Jessop, Produktmanager für das Mesa 4 bei Juniper Systems. "Das Mesa 4 bietet mobilen Mitarbeitern eine Rechenleistung, die man bei einem robusten 7-Zoll-Windows-11-Tablet sonst nicht findet. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um uns auf die internen Komponenten des Mesa 4 zu konzentrieren und sie so robust zu machen wie die ultrarobusten Funktionen des Mesa 3."

Zu den Leistungsverbesserungen des Mesa 4 gehört die bis zu dreifache CPU-Leistung des Mesa 3 dank des brandneuen Intel® N200-Prozessors. Auch die Vergrößerung des Arbeitsspeichers und die Erhöhung der Geschwindigkeit ermöglichen dem Mesa 4 eine höhere Verarbeitungsleistung. Das Mesa 4 verwendet außerdem einen NVMe-basierten SSD-Speicher, der bis zu sechsmal höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten als der Flash-Speicher des Mesa 3 bietet.

Das Mesa 4 verfügt über die gleichen robusten Merkmale wie das Mesa 3, wie z. B. Schutzklasse IP68, MIL-STD-810H-Zertifizierung, ergonomisches Design für den ganztägigen Einsatz und umfangreiche Tests, die über die getesteten Zertifizierungen und Bewertungen hinausgehen - das ist Juniper Rugged.

"Wir können es kaum erwarten, dass die Nutzer das Mesa 4 in die Hände bekommen", so Jessop. "Das Mesa 4 bietet die ultrarobuste Bauweise, die mobile Nutzer benötigen, und gleichzeitig die Rechenleistung, die sie brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen."

Das Mesa 4 ergänzt die aktuelle Familie der Mesa 7-Zoll-Geräte und des Mesa Pro 10-Zoll-Tablets. Die Mesa-Gerätefamilie unterstützt Juniper Systems bei der Erfüllung seiner Aufgabe, leistungsstarke und robuste Computer- und Datenerfassungsgeräte für mobile Außendienstmitarbeiter bereitzustellen.

Das Mesa 4 ist ab sofort verfügbar und wird weltweit ausgeliefert. Besuchen Sie junipersys.com, um mehr zu erfahren.

Über Juniper Systems

Das 1993 gegründete Unternehmen Juniper Systems, Inc. ist ein führender Hersteller von extrem robusten Tablets, Handheld-Computern, GPS-Empfängern, Kartierungssoftware und Computerlösungen für den Feldeinsatz. Fachleute nutzen die innovativen mobilen Computer von Juniper Systems in den Bereichen natürliche Ressourcen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Dienste, Geodaten, Landwirtschaft, Industrie und Militär. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HarvestMaster Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen an.

Juniper Systems hat seinen Sitz in Logan, UT, USA, und beschäftigt dort sowie in seiner EMEA-Niederlassung in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich, mehr als 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde zweimal als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im "Beehive State" ausgezeichnet und erhielt vom Marktforschungsunternehmen Comparably Auszeichnungen für die beste Vergütung, die beste Work-Life-Balance und die beste Mitarbeiterzufriedenheit unter den kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA.

Besuchen Sie uns online unter www.junipersys.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6d20ffc-a86b-471b-8ed6-0d2d70868333