Kindeva Drug Delivery ("Kindeva"), ein weltweit führender Anbieter von Kombinationsprodukten aus Medikamenten und Geräten, gab heute bekannt, dass es Summit Biosciences Inc. ("Summit"), ein Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von intranasalen Medikamenten (CDMO), von seinen Gründungsgesellschaftern übernommen hat. Summit wurde 2009 gegründet und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte von Innovationen auf dem Markt für Nasensprays zurückblicken. Die Akquisition von Summit erweitert die bestehenden Fähigkeiten von Kindeva im Bereich der Medikamentenverabreichung um eine neue Plattform für die Medikamentenverabreichung. Dadurch kann Kindeva seine Kunden aus der Biopharma-Branche mit einer breiteren Palette komplexer Medikamenten-Kombinationen (pulmonal, injizierbar, transdermal und nasal) bedienen.

"Die nasale Verabreichung von Medikamenten entwickelt sich zu einer bevorzugten Darreichungsform für eine wachsende Zahl von Indikationen, da sie den Anwendern eine nicht-invasive Verabreichung von Medikamenten im Akut- oder Notfall ermöglicht", sagte Kindeva CEO Milton Boyer. "Summit bringt ein differenziertes Verständnis für die effektive Formulierung von Medikamenten für die nasale Verabreichung und die Fähigkeit, diese im kommerziellen Maßstab herzustellen, mit. Dieser Zuwachs passt nicht nur zu Kindevas Bestreben, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem CDMO-Markt für Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Geräten zu werden, sondern erweitert auch das Instrumentarium, das wir unseren Kunden anbieten können, um die Behandlungsergebnisse und die Erfahrungen der Patienten weltweit zu verbessern."

Der scheidende Summit Chairman und CEO Richard D. Cohen fügte hinzu: "Der Beitritt zu Kindeva stärkt unsere Fähigkeit, erstklassige nasale Produkte zu entwickeln und herzustellen. Unter der Führung von Kindeva werden unsere engagierten und talentierten Mitarbeiter die Vision unseres Gründers weiter vorantreiben, die Verfügbarkeit von nasalen Verabreichungsmöglichkeiten für Medikamente zu erhöhen."

Die 55.000 Quadratmeter große cGMP-Anlage von Summit in Lexington (Kentucky) ergänzt die globale Produktionsbasis von Kindeva, die aus neun Entwicklungs- und Produktionsanlagen in den USA und Großbritannien besteht. Die Anlage ist von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der European Medicines Agency (EMA) zugelassen und verfügt über spezialisierte Labore und integrierte Produktionsabläufe mit einer langen Erfolgsgeschichte bei der Markteinführung intranasaler Medikamente.

Kirkland Ellis fungierte als Rechtsberater von Kindeva. Frost Brown Todd fungierte als Rechtsberater und Bourne Partners als exklusiver Finanzberater von Summit.

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), das sich auf Kombinationsprodukte aus Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und produziert Produkte in einer breiten Palette von Darreichungsformen, einschließlich pulmonaler und nasaler, injizierbarer und transdermaler Darreichungsformen. Das Dienstleistungsangebot von Kindeva reicht von der frühen Machbarkeitsstudie bis zur kommerziellen Abfüllung von Arzneimitteln, der Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Montage von Medizinprodukten. Kindeva bedient von seinen neun Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und Großbritannien aus einen weltweiten Kundenstamm. Weitere Informationen finden Sie unter www.kindevadd.com.

