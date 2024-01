Voraussichtlich werden bis zu 100 Anklagen eingereicht, um das vor Kurzem ausgehändigte Patent zu schützen und um laufende IP-Patentverletzungen im Markt für Massagepistolen zu bekämpfen

Hyperice ist eine leistungsstarke Wellness-Marke, die in den Technologiebereichen dynamische Luftkompression, thermische Schwingungen und Kontrasttherapie tätig ist. Am Dienstag, den 16. Januar 2024 hat das Unternehmen zusätzliche Anklagen gegen Sharper Image, HoMedics, Ekrin Athletics und mehr als ein Dutzend andere, wie Einzelhändler CVS, Costco, Walgreens und Kohl's eingereicht. Diese beziehen sich auf den Verkauf von perkussiven Massagepistolen, was angeblich gegen das Patent von Hyperice für diese Massagetechnik verstößt.

In dem Gerichtsverfahren, das sich sowohl gegen Direktvertreiber von Massagepistolen als auch gegen zahlreiche Einzelhändlr richtet, macht Hyperice sein vor Kurzem veröffentlichtes US-Patent Nr. 11.857.482 geltend, das sich auf eine Technik aus dem Jahr 2013 bezieht, die in fast allen Massagepistolen verwendet wird, die heute auf dem Markt sind. Hyperice machte 2018 Schlagzeilen mit der Einführung des Hypervolt, der weltweit ersten "modernen" Massagepistole. Sie bestand aus einem bürstenlosen Motorsystem, variablen Geschwindigkeitseinstellungen und der Technik QuietGlide Der Erfolg und die schnelle Verbreitung von Hypervolt führten zu einem Strom von neuen Marken für Massagepistolen, die diese Technologie nachahmten. Darunter sind auch die zuvor erwähnten Parteien. Hyperice verkauft zahlreiche Produkte mit der patentierten Technologie, wie zum Beispiel Hypervolt Go 2, Hypervolt 2 und Hypervolt 2 Pro.

In dem Gerichtsverfahren führt Hyperice an, dass mehrere Produkte von Sharper Image, HoMedics, Ekrin Athletics und sonstige das geistige Eigentum von Hyperice verletzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Sharper Image Powerboost Linie und die Ekrin Athletics Massagepistolen sowie die Linien für Massagepistolen HoMedics, TRAKK, Eleeels, Vybe, Osaki, LifePro und sonstige. In den kommenden Wochen plant Hyperice, weitere Klagen gegen zahlreiche andere Verkäufer und Einzelhändler einzureichen, die das Patent angeblich verletzt haben. Hyperice hat auch eine Reihe von weiteren Patenten angemeldet, um die Percussion-Kategorie umfangreicher zu schützen.

Diese Meldung folgt rechtlichen Schritten, die Hyperice am 3. Januar eingeleitet hatte. Hyperice klagte Therabody Hersteller von den Produkten Theragun und TheraFace, beim Bundesgericht wegen Patentverletzung an. Hyperice behauptet, dass zahlreiche Produkte von Therabody wie Theragun Elite, Theragun PRO, Theragun Prime, Theragun Mini, Theragun Sense und TheraFace PRO das Patent verletzen. Hyperice wird die Klage ausweiten auf weitere Produkte von Therabody wie zum Beispiel Theragun Relief sowie auf alle neuen Produkte, die das vor Kurzem veröffentlichte Patent möglicherweise verletzen.

"Das Kerngeschäft von Hyperice ist die Entwicklung von innovativen Produkten und Technologien, um unseren weltweiten Kunden Erholung, Leistung und Langlebigkeit zu bieten," sagte Jim Huether, Hyperice CEO. "Für jedes Unternehmen, das im Technologiesektor in neuen und aufkommenden Märkten wachsen und führen möchte, ist der Entwicklungsprozess enorm wichtig. Deshalb spielt Innovation für uns eine große Rolle und wir schützen unsere Technologien und Produkte durch Patente. Allein in den USA werden jedes Jahr Massagepistolen im Wert von hunderten Millionen Dollar verkauft. Wir glauben, dass die meisten davon dieses Patent verletzen. Wir werden energische rechtliche Schritte gegen diese Rechtsverletzer einleiten, um die Glaubwürdigkeit in diesem Markt wiederherzustellen."

Im Jahr 2023 wurde der Wert des Marktes für Massagepistolen auf USD 542,6 Millionen geschätzt und in den kommenden Jahren soll dieser Wert auf mehr als USD 1 Milliarde anwachsen. 1 Treibende Faktoren sind technischer Fortschritt, ein wachsendes Verständnis seitens der Verbraucher für die Vorteile und die steigende Bedeutung von Wohlbefinden und Körperpflege.

"Die heute eingeleiteten Maßnahmen sind Teil einer groß angelegten rechtlichen Strategie, um unsere geistigen Eigentumsrechte zu schützen. In den kommenden Tagen und Wochen planen wir weitere Schritte, um sicherzustellen, dass unsere innovative Linie von Massagepistolen geschützt ist," sagte Jon Howell, General Counsel bei Hyperice.

UNÜBERTROFFENE TECHNOLOGIE UND INNOVATION

Hyperice gibt erhebliche Mittel für Forschung, Entwicklung und den Schutz des geistigen Eigentums aus. Die Marke hält weltweit hunderte von Patenten und wird weiterhin ihr geistiges Eigentum umfangreich aktiv schützen. 2021 wurde Hyperice von Fast Company als eines der weltweit innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Hyperice arbeitet darüber hinaus mit einigen der prominentesten Sportler und Sportclubs weltweit als Partner oder Investor zusammen, wie zum Beispiel Patrick Mahomes, Erling Haaland, Jayson Tatum, Naomi Osaka, Rory McIlroy, der NFL, MLB, NBA, UFC, und PGA TOUR.

Hyperice wird in dem Gerichtsverfahren von Lawrence LaPorte of Lewis Brisbois Bisgaard Smith LLP, Ben Herbert of Miller Barondess, LLP und Brian Arnold, Associate General Counsel und Head of IP bei Hyperice vertreten. Herr Arnold war vorher als Patentanwalt bei mehreren Kanzleien tätig, wie Kirkland Ellis LLP und vor Kurzem Lewis Roca Rothgerber Christie LLP.

Über Hyperice

Hyperice ist ein Technologie-Unternehmen mit einer großartigen Mission: Alle Erdbewohner sollten sich besser bewegen und besser leben können. Seit mehr als einem Jahrzehnt führt Hyperice eine Bewegung für Erholung und Wohlbefinden an. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Percussion (Hypervolt Linie), dynamische Luftkompression (Normatec Linie), Vibration (Vyper und Hypersphere Linien), Thermaltechnologie (Venom Linie) und Kontrasttherapie (Hyperice X). Nun, als umfassende, leistungsstarke Wellness-Marke ist Hyperice für alle da vom berühmtesten Athleten, Club und Team bis hin zu Verbrauchern, die das Beste aus sich herausholen möchten, damit sie das tun können, was sie lieben. Hyperice wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Seine Technologien und sein Know-how werden global in zahlreichen Branchen eingesetzt, wie zum Beispiel Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Leistungssport und Wellness am Arbeitsplatz. Mehr Informationen finden Sie unter: hyperice.com.

_______________

1 Future Market Insights: Global Massage Gun Market Outlook (2023 to 2033)

