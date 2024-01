VENLO, Niederlande, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute Einzelheiten zum Abschluss seines synthetischen Aktienrückkaufs über bis zu rund $300 Mio. bekannt, der eine unmittelbare Kapitalrückzahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre von QIAGEN mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert.



Die Rückzahlung aus bestehenden Barmitteln wird voraussichtlich zu einer Verringerung der Anzahl der ausgegebenen Aktien um etwa 3% (auf Grundlage des aktuellen Aktienkurses) führen.

Die Konditionen für den synthetischen Aktienrückkauf lauten wie folgt:

Je 25 ausgegebene QIAGEN-Aktien werden zu 24,25 neuen QIAGEN-Aktien konsolidiert. Dies führt zu einer Verringerung von etwa 6,9 Millionen Aktien gegenüber dem Stand von 230,8 Millionen Aktien Ende 2023.





Nach der Konsolidierung erfolgt eine Kapitalrückzahlung an eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre in Höhe von $1,28 je vor dem Split gehaltener Aktie. (Da der Nennwert der QIAGEN-Aktien auf Euro lautet, wird der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Rückzahlung in den jeweiligen notariellen Urkunden ebenfalls auf Euro lauten. Die Zahlung erfolgt jedoch in US-Dollar.)



Der letzte Handelstag der bisherigen Aktien am New York Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, den 29. Januar 2024, geplant. Voraussichtlich ab Dienstag, den 30. Januar 2024, werden die zusammengelegten Aktien der QIAGEN N.V. "Ex-Kapitalrückzahlung" an der Frankfurter Wertpapierbörse und am New York Stock Exchange unter dem bestehenden Ticker Symbol (QIA respektive QGEN) gehandelt. Darüber hinaus werden die Aktien nach dem Split folgende neue Wertpapierkennungen tragen:

ISIN: NL0015001WM6 CUSIP: N72482 149 WKN: A40 0D5

Technische Details der Abwicklung



Bestände von Aktionärinnen und Aktionären, die ihre QIAGEN-Aktien in einem Depot in den USA halten, werden zum Geschäftsschluss um 16:00 Uhr EST (Eastern Standard Time) am Montag, 29. Januar 2024 (der "Stichtag" und letzter Handelstag der vorherigen ISIN / CUSIP / WKN) automatisch im oben genannten Verhältnis umgewandelt. Es ist geplant, dass etwaige Bruchteile von Aktien verkauft und die Erlöse auf das Konto eingezahlt werden.

Die Kapitalrückzahlung soll über die Depository Trust Company an die jeweiligen Depotkonten der Aktionärinnen und Aktionäre in den darauffolgenden Tagen erfolgen. Am Stichtag nicht abgewickelte Transaktionen sollen von der Depository Trust Company entsprechend der Marktusancen abgewickelt werden (mit "Rückzahlungsstichtag" am 31. Januar 2024).

Bestände von Aktionärinnen und Aktionären, die ihre QIAGEN-Aktien in Deutschland und anderen europäischen Ländern direkt oder indirekt über die Clearstream Banking AG halten, werden voraussichtlich durch ihre Banken, Broker und Depotstellen zum Geschäftsschluss MEZ am Montag, 29. Januar 2024, zusammengelegt. Die Rückzahlung für diese Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt voraussichtlich in den darauffolgenden Tagen. Etwaige Bruchteile von Aktien werden verkauft und die Erlöse auf das Konto eingezahlt.

Für Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre QIAGEN-Aktien am Stichtag in registrierter Form direkt bei Equinity (vormals American Stock Transfer and Trust Company ("AST")) halten, ist geplant, dass ihre Bestände automatisch entsprechend dem oben beschriebenen Konsolidierungsverhältnis durch Verarbeitung in dem von Equinity geführten Register mit Wirkung zum Stichtag konsolidiert werden und sie die Kapitalrückzahlung auf ihr der Gesellschaft bekanntes Bankkonto erhalten.

Aktionärinnen und Aktionäre mit Fragen zum Ablauf der Aktienzusammenlegung und der Kapitalrückzahlung werden gebeten, sich an ihre Bank oder an ihren Broker zu wenden.

Aktionärinnen und Aktionäre, die Fragen zu ihrem Steuerstatus haben, werden gebeten, sich an ihre Steuerberatung vor Ort zu wenden.

