Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag von den jüngsten Verlusten mehr oder weniger erholt. Den Standardwerten an der Wall Street setzt aber nach wie vor die Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung zu. Dagegen profitierten die Technologietitel an der Nasdaq teilweise von einer unerwartet guten Geschäftsentwicklung des weltgrößten Halbleiterkonzerns TSMC aus Taiwan.Der Dow Jones Industrial stieg um 0,5 Prozent auf 37.468,61 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,9 Prozent ...

