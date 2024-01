Lenovo gab heute bekannt, dass es dem ServiceNow Consulting and Implementation Partner Program beigetreten ist, um Unternehmen dabei zu helfen, innovative Arbeitsabläufe zu nutzen, die von Lenovo mithilfe der Möglichkeiten der ServiceNow-Plattform entwickelt wurden.

Als ServiceNow-Beratungs- und Implementierungspartner wird Lenovo seine umfassende Branchenexpertise, seine Service-Erfolgsbilanz und seine Implementierungskompetenz für Großprojekte nutzen, um Kunden dabei zu helfen, ihre digitale Transformation durch die Now Platform zu beschleunigen. Lenovo wird zunächst Kunden in Australien und Hongkong ein Gateway für transformative Digital-Workplace-Funktionen anbieten und weitere Gebiete auf der ganzen Welt sollen folgen.

Das verfeinerte ServiceNow-Partnerprogramm würdigt Partner für ihre vielfältigen Fachkenntnisse und Erfahrungen, mit denen sie Chancen vorantreiben, neue Märkte erschließen, und gemeinsamen Kunden bei ihren Bemühungen zur digitalen Transformation helfen.

Lenovo erweitert seine Kapazitäten im Bereich Digital Workplace Solutions mit dem Consulting and Implementation Partner Program, um Dienste über die Now-Plattform bereitzustellen, wie beispielsweise Order Management, Enterprise Asset Management, Service Bridge, Service Portfolio Management, Technology Provider Service Management, Security Operations, IT Service Management, IT Operations Management sowie generative KI-Lösungen, die mit der Funktionalität der Lenovo Care of One-Plattform gebündelt werden können.

Durch das Programm und Lenovos Implementierung der Now Platform profitieren Kunden von den neuesten Lenovo Digital Workplace Solutions, was bedeutet, dass sie die Erfahrung von Kunden, Anbietern und Mitarbeitern effektiver verwalten, neue Dienste in bestehende Systeme integrieren, die Sicherheit und Datenschutzkontrollen verbessern und KI-Funktionen nutzen können.

"Dieser gemeinsame Go-to-Market-Ansatz mit ServiceNow bedeutet, dass wir unseren Kunden die neuesten IT-Lösungen bieten, die ihnen helfen, sich in einer digitalen Welt zu transformieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir unterstützen Kunden aller Branchen sowohl als ServiceNow-Dienstleister als auch mit Kapazitäten für Beratungen und Lösungs-Integrationen aus dem gesamten Service-Management-Portfolio von Lenovo. Das bedeutet, dass wir unser gemeinsames Fachwissen nutzen können, um das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau zu heben, die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen der Kunden zu lösen und die positiven Resultate der digitalen Transformation zu beschleunigen", sagte Linda Yao, Chief Operating Officer und Head of Strategy der Lenovo Solutions Services Group.

"Als Kunde und nun auch als geschätzter ServiceNow-Partner wird Lenovo die kontinuierliche Geschäftsverbesserung für unsere Kunden vorantreiben und die Now Platform nutzen, um die Erträge zu beschleunigen", sagte Marion Ryan, VP, Alliances and Channel Ecosystem APJ bei ServiceNow. "Diese Partnerschaft wird eine schnellere Zusammenarbeit mit Kunden, messbaren Mehrwert und ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit ermöglichen."

Beratungs- und Implementierungspartner nutzen Branchen- oder Fachkenntnisse, um Kunden bei der Einführung und Nutzung von ServiceNow-Lösungen zu unterstützen, damit ihr Unternehmen wächst und gedeiht. Partner nutzen ServiceNow-Ressourcen, um auf Geschäfte einzuwirken, die Bereitstellung neuer Technologien zu verfolgen und die Einführung neuer Lösungen voranzutreiben.

Besuchen Sie www.lenovo.com/digital-workplace-solutions, um mehr über die Digital Workplace Solutions von Lenovo zu erfahren.

Über Lenovo

Lenovo ist ein kraftvolles globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 steht, 77.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen durch die weitere Expansion in Wachstumsbereiche ausgebaut, die die Weiterentwicklung "neuer IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk, Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienste. Diese Transformation schafft zusammen mit Lenovos weltverändernden Innovationen eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft überall und für alle. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com, und lesen Sie die neuesten Nachrichten auf unserem StoryHub.

